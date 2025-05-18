В районе Анапы обнаружили новые выбросы мазута

Новые мелкие выбросы нефтепродуктов обнаружили между селом Витязево и станицей Благовещенской, которые входят в состав муниципального округа Анапы. В оперштабе Краснодарского края заявили, что пляж уже очистили от новых сгустков мазута.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / opershtab23 Фото: t.me / opershtab23

«На остальных участках побережья Анапы новых выбросов не обнаружили, там продолжается деликатная очистка пляжа»,— добавили в оперативном штабе.

Накануне, 17 мая, выбросы произошли на том же месте. В тот же день местные власти закрыли природный парк «Анапская пересыпь»: запрет на посещение касается всей Бугазской косы, а также береговой линии между Витязево и Благовещенской. Территорию закрыли ради проведения исследований по восстановлению экосистем природного парка.

О последствиях разлива мазута для туристической отрасли — в материале «Ъ» «Анапе дали средство от загара».