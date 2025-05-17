Между Витязево и Благовещенской зафиксированы новые выбросы мазута

Между с. Витязево и ст. Благовещенская зафиксированы муниципальные команды ликвидировали новые выбросы мазута. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Новые мелкие выбросы они убрали на двух участках Бугазской косы. На остальных участках, в том числе на территории основных туристических пляжей Анапы, свежих загрязнений не выявлено.

Утром в субботу оперштаб сообщил о закрытии для посещений природного парка «Анапская пересыпь» в связи с работами по приведению в порядок загрязненной территории. Этот запрет распространяется на всю Бугазскую косу, а также береговую линию между с. Витязево и ст. Благовещенская. Он действует на индивидуальные и групповые посещения для прогулок и отдыха, заезд на машине и любом другом виде транспорта.

Накануне в ходе заседания по вопросу подготовки края к началу курортного сезона глава Кубани Вениамин Кондратьев призвал коллег «открыто и честно информировать местных жителей и отдыхающих со всей страны о ситуации с пляжами и о действующих ограничениях». Власти края регулярно сообщают о выбросах нефтепродуктов, происходящих на анапской части черноморского побережья после крушения двух танкеров с нефтепродуктами в декабре минувшего года, а также об их оперативной ликвидации.

Михаил Волкодав