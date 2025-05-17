Власти закрыли для посещений природный парк на побережье Анапы

Природный парк «Анапская пересыпь» закрыт для посещений в связи с работами по приведению в порядок загрязненной территории. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Уточняется, что запрет касается всей Бугазской косы, а также береговой линии между с. Витязево и ст. Благовещенской. Запрет действует на индивидуальные и групповые посещения для прогулок и отдыха, заезд на машине и любом другом виде транспорта.

«Введение такой меры на особо охраняемой природной территории рекомендовано учеными для проведения исследований по восстановлению экосистем природного парка. Также они необходимы для проведения работ по приведению в порядок загрязненной территории», — поясняет оперштаб свое решение.

Накануне в ходе заседания по вопросу подготовки к началу курортного сезона глава Кубани Вениамин Кондратьев призвал коллег «открыто и честно информировать местных жителей и отдыхающих со всей страны о ситуации с пляжами и о действующих ограничениях».

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239»: в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. 18 апреля 2025 года Анна Попова заявила, что 141 пляж в Анапском районе и 9 в Темрюкском по уровню загрязнения и санитарно-гигиеническим нормам не могут быть использованы в рамках летней оздоровительной кампании. Власти края регулярно сообщают о выбросах нефтепродуктов, происходящих на анапской части черноморского побережья, а также об их оперативной ликвидации.