Явка на досрочных выборах депутатов думы Ревды днем составила 27,6%

Явка избирателей на досрочных выборах депутатов думы в Ревде (Свердловская область) на 15:00 составила 27,69%, сообщили в Центре общественного наблюдения Свердловской области. По данным на 12:00 она составляла 22,57%, а на 10:00 – 18,07%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На 20 мандатов претендуют 78 человек, включая 17 экс-депутатов прошлого созыва, большинство из которых проголосовали за досрочное прекращение своих полномочий. Избирательные участки будут работать сегодня до 20:00. Напомним, депутаты объявили о самороспуске думы Ревды в связи с необходимостью ее «обновления» в феврале этого года. Причиной послужил конфликт между представителями партий и местной администрацией.

Накануне заявлялось, что зафиксировано рекордное число наблюдателей — 239 человек. Из них 29 наблюдателей направила общественная палата Свердловской области, 49 — партии, которые выдвинули кандидатов, 161 — сами кандидаты.