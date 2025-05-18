Главные новости к утру 18 мая

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Москва готовит документ, в котором будут содержаться требования о прекращении огня. По его словам, аналогичный документ подготовит и Киев.

Возле клиники репродуктивной медицины в Калифорнии произошел взрыв. Погиб один человек, еще четверо пострадали. ФБР назвало атаку терактом.

Парусное судно врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке. Мэр Нью-Йорка сообщил о 19 пострадавших.

Победителем «Евровидения-2025» стал австрийский певец JJ