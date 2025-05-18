ФБР назвало терактом взрыв в Калифорнии

Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало терактом взрыв возле клиники репродуктивной медицины в калифорнийском городе Палм-Спрингс. По уточненным данным, погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Мэр Пал-Спрингс Рон ДеХарт ранее сообщил, причиной взрыва стала детонация бомбы. «Установлено, что это была бомба, которая находилась либо внутри автомобиля, либо рядом с ним»,— сказал он Reuters.

Помощник директора ФБР Акил Дэвис сказал, что клиника была целью атаки. На месте работает оперативная группа по борьбе с терроризмом. CNN со ссылкой на источник пишет, что ответственность за взрыв, вероятно, несет погибший. ФБР уточнило, что его личность устанавливается.

Взрыв произошел примерно в 11 часов утра по местному времени (22:00 мск) возле медицинского центра American Reproductive Centers. Автомобиль, находившийся около здания, уничтожен. Поврежден фасад центра и некоторые помещения. Лабораторию ЭКО, в которой хранятся эмбрионы, взрыв не затронул.