У медицинского центра в Калифорнии взорвался автомобиль, погиб человек

В результате взрыва автомобиля у медицинского центра American Reproductive Center в калифорнийском городе Палм-Спрингс погиб человек. Здание медучреждения, которое специализируется на лечении бесплодия, получило повреждения.

Как передает The New York Times, взрыв был слышен в нескольких кварталах от места происшествия. Автомобиль уничтожен, определить его марку пока не удалось. Мэр города Рон ДеХарт уточнил, что пока неизвестно, был ли погибший причастен к организации взрыва. Полиция проверят версию о возможном теракте.

Позже мэр Пал-Спрингс сообщил, что взрыв произошел из-за бомбы. «Установлено, что это была бомба, которая находилась либо внутри автомобиля, либо рядом с ним»,— сказал он Reuters.

Глава клиники Махер Абдалла рассказал Associated Press, что сегодня в American Reproductive Center не было пациентов. Он добавил, что повреждения есть в том числе внутри здания. Лабораторию ЭКО, в которой хранятся эмбрионы, взрыв не затронул.