Парусное судно врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке

Парусное судно ВМС Мекскики ARM Cuauhtemoc врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке. Одна из его мачт в результате столкновений упала на палубу. Пострадали как минимум 20 человека.

Cтолкновение произошло около 21:00 по Нью-Йорку (4:00 мск). По информации Bloomberg, на борту находились 277 человек.

Береговая охрана сообщила, что 20 человек находятся в тяжелом или критическом состоянии. Людей продолжают доставать из воды.

Как писала New York Post, судно ARM Cuauhtemoc прибыло в Нью-Йорк 13 мая. На нем находились в том числе 175 кадетов ВМС Мексики. Остановка стала третьей в восьмимесячном кругосветном путешествии. В дальнейшем судно должно было зайти в порты в том числе Ямайки, Исландии и Португалии.