Главные новости за 17 мая. Кубань, Крым, Адыгея
Между Витязево и Благовещенской зафиксированы новые выбросы мазута.
Природный парк «Анапская пересыпь» закрыт для посещений в связи с работами по приведению в порядок загрязненной территории. Запрет касается всей Бугазской косы, а также береговой линии между с. Витязево и ст. Благовещенской.
В Сочи через одноименную реку в июне откроют мост «Волшебный лист».
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства гражданами Абхазии и Южной Осетии.
Анапская минералка заняла второе место на российском конкурсе.