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Главные новости за 17 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Между Витязево и Благовещенской зафиксированы новые выбросы мазута.

Природный парк «Анапская пересыпь» закрыт для посещений в связи с работами по приведению в порядок загрязненной территории. Запрет касается всей Бугазской косы, а также береговой линии между с. Витязево и ст. Благовещенской.

В Сочи через одноименную реку в июне откроют мост «Волшебный лист».

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства гражданами Абхазии и Южной Осетии.

Анапская минералка заняла второе место на российском конкурсе.

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