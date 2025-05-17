Анапская минералка заняла второе место на российском конкурсе

Анапская минеральная вода «Семигорская № 1» заняла второе место на всероссийском конкурсе «Росглаввода – главная вода России» в категории «вода минеральная лечебно-столовая». . Об этом сообщает мэрия города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Розливом воды с 2002 года занимается ПТК «Надежда», добывает минеральную лечебно-столовую воду из Раевского месторождения ЭГЦ «Эгида».

Отмечается, что этот минеральный источник был найден случайно в конце 1960-х годов при поиске пресной воды для нужд птицефабрики. Исследования показали, что состав воды включает богатый комплекс минералов и микроэлементов, положительно влияющих на организм человека. Среди ключевых элементов, содержащихся в воде: фтор, йод, бром, кремний, бор, которые способствуют нормализации обменных процессов в организме.

Михаил Волкодав