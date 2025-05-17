В Сочи через одноименную реку в июне откроют мост «Волшебный лист»

Пешеходный мост через реку Сочи, которые соединит две прогулочных зоны набережной, откроют на курорте уже через несколько недель. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Объект является частью городского проекта «Две реки – одно море». Соединив прямой пешеходной связью исторический пляж и Морпорт, мост станет частью городского экскурсионно-оздоровительного проекта «Две реки — одно море». «Волшебный лист» связал благоустроенные территории общей площадью 5 га в единое пространство.

Общий вес моста превышает 200 т. При его создании использовались отечественные технологии и материалы. Сейчас на объекте завершаются отделочные работы.

Сегодня глава Сочи Андрей Прошунин изучил готовность объекта и осмотрел прибрежную территорию.

Михаил Волкодав