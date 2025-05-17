В Сочи через одноименную реку в июне откроют мост «Волшебный лист»
Пешеходный мост через реку Сочи, которые соединит две прогулочных зоны набережной, откроют на курорте уже через несколько недель. Об этом сообщает администрация города.
Фото: пресс-служба администрации Сочи
Объект является частью городского проекта «Две реки – одно море». Соединив прямой пешеходной связью исторический пляж и Морпорт, мост станет частью городского экскурсионно-оздоровительного проекта «Две реки — одно море». «Волшебный лист» связал благоустроенные территории общей площадью 5 га в единое пространство.
Общий вес моста превышает 200 т. При его создании использовались отечественные технологии и материалы. Сейчас на объекте завершаются отделочные работы.
Сегодня глава Сочи Андрей Прошунин изучил готовность объекта и осмотрел прибрежную территорию.