Абхазы и юноосетинцы смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства гражданами Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщает «Ъ».

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Документ вступает в силу со дня официального опубликования — 17 мая.

Уточняется, что граждане этих республик могут подавать заявления о приеме в гражданство РФ без соблюдения требований о постоянном проживании в РФ в течение пяти лет, владении русским языком и знании истории России, а также основ законодательства РФ.