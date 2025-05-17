Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Абхазы и юноосетинцы смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства гражданами Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщает «Ъ».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Документ вступает в силу со дня официального опубликования — 17 мая.

Уточняется, что граждане этих республик могут подавать заявления о приеме в гражданство РФ без соблюдения требований о постоянном проживании в РФ в течение пяти лет, владении русским языком и знании истории России, а также основ законодательства РФ.

Новости компаний Все