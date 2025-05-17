FT: Путин отказался обсуждать с Уиткоффом мирный план США по Украине

Президент России Владимир Путин не стал обсуждать со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом мирный план Вашингтона по украинскому урегулированию. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники. 22 пункта этого плана представители США, Украины и Европы подготовили на встрече в Лондоне в конце апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По данным FT, об отказе господина Путина обсуждать мирную инициативу США спецпосланнику сообщили еще 8 мая. Собеседники газеты пояснили, что из-за этого Стив Уиткофф отложил новую поездку в Россию. При этом близкий спецпосланнику источник заявил, что встреча с российским лидером вообще не планировалась.

В пункты мирного плана США, как пишет NBC, входит полное прекращение огня. Там также рассматривается требование Владимира Путина о том, чтобы США не поддерживали вступление Украины в НАТО. Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Украина сами обменяются перечнем условий для прекращения огня. Такое заявление он сделал по итогам переговоров делегаций Москвы и Киева в Стамбуле 16 мая.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Россия и Украина перешли от дел к слову».