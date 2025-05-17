Reuters: в США после переговоров в Стамбуле усилили призывы к санкциям против РФ

Cенаторы США снова призвали Конгресс ввести санкции против России после состоявшихся накануне переговоров между Москвой и Киевом, сообщает Reuters. По его данным, американские чиновники недовольны отсутствием «существенного прогресса» на переговорах.

В апреле в Сенате США представители законопроект о новых антироссийских санкциях. Его авторы — республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь — предложили ввести пошлины в 500% на товары тех стран, которые закупают российскую нефть, газ и уран. Reuters отмечает, что сейчас проект поддерживают 73 из 100 сенаторов. В Палате представителей аналогичный документ одобряют 28 из 435 конгресссменов.

Вашингтон предупреждал, что пойдет на ужесточение санкционного режима, если Москва откажется от мирного соглашения с Киевом. Президент США Дональд Трамп допускал введение «разрушительных» санкций против России, но отмечал, что предпочел бы не усиливать санкционный режим.

О переговорах в Стамбуле — в материале «Ъ» «Россия и Украина перешли от дел к слову».