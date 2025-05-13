Тюмень сдержала воду

В 26 населенных пунктах Тюменской области введен режим ЧС регионального уровня в связи с паводком. Губернатор Александр Моор, посетив Абатский район, сообщил, что возведенные дамбы «со своей задачей справляются», поэтому прошлогоднее наводнение не повторится.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Абатском районе на реке Ишим сформировался максимум весеннего половодья, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе рабочей поездки. По его данным, сейчас уровень воды достиг отметки в 1121 см — показатель ниже уровня 2017 года.

«Разница с предыдущим годом хорошо заметна. Особенно она проявляется в районе федеральной трассы, которая выполняет роль дамбы. В прошлом году перепады воды по разные стороны дороги превышали метр, сейчас около полуметра», — написал глава региона в Telegram-канале.

По словам господина Моора, вода уходит ниже по течению, в Викуловский район. Паводок достигнет там своего пика в ближайшие четыре-пять дней.

Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в Тюменской области введен в 26 населенных пунктах.

Ранее пик паводка был зафиксирован в Казанском районе, где ввели режим ЧС. В конце апреля уровень воды на реке Ишим у села Ильинка за сутки вырос на 13 см и достиг 828 см, а уровень воды у села Казанского подрос на 19 см.

На сегодняшний день уровень воды в реке Ишим у села Ильинка постепенно опустился ниже отметки «опасное явление». Однако, несмотря на тенденцию к снижению уровня воды наблюдается и замедление темпов спада из-за обильных осадков. Сейчас уровень воды составляет 794 см. В муниципалитете частично освободились затопленные дороги.

Наиболее сложная обстановка складывается в населенных пунктах, отрезанных от «большой земли». В связи с высоким уровнем воды деревни Ефимова и Бокова оказались изолированы, что потребовало введения режима ЧС регионального уровня.

«Все меры, принятые в регионе для подготовки к паводку, показали свою эффективность. Ситуация под контролем»,— заверил Александр Моор по итогам оперативного совещания, посвященного борьбе с паводком.

Глава региона отметил, что власти делают все возможное для сохранения проезда по дороге Абатское – Викулово, чтобы не допустить увеличения числа отрезанных от «большой земли» населенных пунктов, которых сейчас семь.

По данным на 13 мая, единовременную материальную помощь в связи с нарушением условий жизнеобеспечения в результате паводка уже получили 1 518 жителей из 15 населенных пунктов. На 2025 год в бюджете региона предусмотрено около 1,5 млрд руб. на борьбу с паводком и сформирован резервный фонд правительства на 2,677 млрд руб.

В преддверии весеннего половодья в Тюменской области провели масштабный комплекс мер по подготовке к паводку. В регионе обустроили около 45 км временных насыпей и дамб, предназначенных для защиты населенных пунктов от затопления. Для экстренной эвакуации населения подготовлено 50 пунктов временного размещения общей вместимостью более 7 тыс. человек.

Напомним, паводок 2024 года стал серьезным испытанием для Тюменской области: уровень воды значительно поднялся в реках Ишим, Тобол и Иртыш. В результате был введен режим ЧС. Из-за поднятия уровня воды общий ущерб дорогам и мостам составил 2,7 млрд руб., 463 домам потребовался ремонт или замена. Власти направили 615 млн руб. на восстановление домов и на строительство нового жилья пострадавшим.

Полина Щуцкая