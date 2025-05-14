Моор: уровень воды в Викуловском районе скоро достигнет отметок уровня 2017 года

Согласно прогнозам, уровень воды в паводок в Викуловском районе Тюменской области через несколько дней достигнет отметок 2017 года, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Моор обсудил с главой Викуловского района Андреем Лотовым работу по подготовку к паводку. В районе укрепили дамбы и насыпи, подготовили лодочные переправы и наземный транспорт повышенной проходимости. «За последние сутки в райцентре вода поднялась на 36 см, а в селе Балаганы — на 34 см. Общий уровень у этих двух гидропостов достигает 817 и 897 см соответственно. Уровень опасного явления в Викулово — один метр»,— сказал губернатор.

Ранее в 26 населенных пунктах Тюменской области ввели режим ЧС регионального уровня в связи с паводком. В Абатском районе на реке Ишим сформировался максимум весеннего половодья: уровень воды достиг отметки в 1121 см — показатель ниже уровня 2017 года. В Казанском районе уровень воды у села Ильинка постепенно опустился ниже отметки «опасное явление». Паводок в Викуловском районе достигнет своего пика в ближайшие четыре-пять дней.

Глава региона также отметил, что власти делают все возможное для сохранения проезда по дороге Абатское — Викулово, чтобы не допустить увеличения числа отрезанных от «большой земли» населенных пунктов, которых сейчас семь.

Ирина Пичурина