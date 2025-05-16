Слуцкий оценил вероятность согласования позиций РФ и Украины по прекращению огня

В ходе следующего раунда переговоров Россия и Украина могут «прийти к общему знаменателю» в отношении понимания механики прекращения огня. Об этом в пятницу заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

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«Будущий раунд, смею предположить, будет посвящен именно пониманию механики прекращения огня с обеих сторон,— сказал он.— Не будем предвосхищать, придет ли ситуация или процесс к общему знаменателю. Но думаю, что вероятность этого достаточно серьезна» (цитата по ТАСС).

Переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая. В ходе переговоров Россия и Украина договорились провести обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000». Глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что Киев и Москва договорились представить друг другу конкретные предложения по установлению режима прекращения огня. По его словам, после этого контакты будут продолжены. Он отметил, что российская сторона «в целом удовлетворена результатом и готова продолжать контакты». Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщал, что стороны пришли к «принципиальному соглашению» о следующем раунде переговоров.

Подробности — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая