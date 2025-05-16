В посольстве РФ сочли заявления британцев «угрозами» в адрес России

Британские власти пытаются «подорвать урегулирование» на Украине, выдвигая России ультиматумы на фоне активизировавшегося переговорного процесса. Об этом в пятницу заявили в посольстве России в Великобритании. Там подчеркнули, что высказывания премьера Британии Кира Стармера о «неприемлемости» позиции Москвы по прекращению огня вызывает недоумение у российской стороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кир Стармер

Фото: Leon Neal / Reuters, Leon Neal / Pool / Reuters Кир Стармер

Фото: Leon Neal / Reuters, Leon Neal / Pool / Reuters

«Откровенное недоумение вызвало поспешное заявление премьер-министра этой страны о том, что позиция России на переговорах в Стамбуле неприемлема и, мол, готовится ответ»,— говорится в заявлении дипведомства (цитата по ТАСС).

Там задались вопросом, для кого неприемлема позиция РФ, и подчеркнули, что Москва ведет диалог не с Лондоном. «Абсолютно бесполезны очередные попытки Лондона запугать нашу страну угрозами новых неправомерных ограничений в случае "ослушания"»,— отметили в дипмиссии. И указали, что ультиматумы британской стороны, сделанные на фоне переговорного процесса, «преследуют цель усложнения или подрыва урегулирования».

Ранее британский премьер назвал «неприемлемой» позицию, с которой Россия выступила на переговорах с украинской стороной в Стамбуле. Он сообщил, что страны Европы и Украина сейчас «согласовывают и координируют» возможный ответ.

В ходе переговоров в Стамбуле стороны договорились провести обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000». Глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что Киев и Москва договорились представить друг другу конкретные предложения по установлению режима прекращения огня. По его словам, после этого контакты будут продолжены. Он отметил, что российская сторона «в целом удовлетворена результатом и готова продолжать контакты».

Переговоры России и Украины стартовали в Стамбуле утром 16 мая около 13:35 мск и длились менее двух часов. Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров.

Подробности — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая