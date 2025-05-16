Макрон: Россия «просто пытается выиграть время» на переговорах по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон усомнился в искренности намерений России урегулировать конфликт на Украине. Он заявил, что Россия «просто пытается выиграть время» на переговорах по Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leon Neal / Pool / Reuters Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

«Президент (Владимир. — "Ъ") Путин в очередной раз отказывается отвечать на предложение о безоговорочном прекращении огня, выдвинутое американцами и поддержанное Украиной и европейцами»,— написал французский лидер в соцсети X.

«Отвергая прекращение огня и диалог с Украиной, Россия показывает, что не хочет мира и просто пытается выиграть время, продолжая войну»,— подчеркнул Эмманюэль Макрон.

Ранее французский и британский лидеры Эмманюэль Макрон и Кир Стармер назвали «неприемлемой» позицию России по мирным переговорам с Украиной.

В ходе переговоров в Стамбуле стороны договорились провести обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000». Глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что Киев и Москва договорились представить друг другу конкретные предложения по установлению режима прекращения огня. По его словам, после этого контакты будут продолжены. Он отметил, что российская сторона, «в целом, удовлетворена результатом и готова продолжать контакты».

Переговоры РФ и Украины стартовали в Стамбуле утром 16 мая около 13:35 мск. Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале встречи. По данным источника «РИА Новости», турецкий министр находился в зале в ходе переговоров. К делегациям также присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын. Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров.

Подробности — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая