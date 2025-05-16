Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 17–18 мая
15 мая в прокат вышел ряд фильмов, среди которых отечественное роуд-муви «Туда» и драмеди «Верный друг» с Наоми Уоттс и Биллом Мюрреем в главных ролях. Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Туда
- Режиссер: Иван Петухов
- В ролях: Петр Федоров, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков, Евгения Добровольская, Владислав Тирон, Степан Девонин
- Жанр: комедия, мелодрама / Россия / 104 мин.
- В прокате: с 15 мая
Кинокритик Юлия Шагельман:«"Туда" — второй полный метр режиссера и сценариста Ивана Петухова после леденящего психологического хоррора "Сестры", в котором он обращался к дискомфортной теме домашнего насилия. На сей раз, взяв на главную роль все ту же Ирину Старшенбаум, в "Сестрах" убедительно сыгравшую жертву абьюзивного мужа, Петухов представляет гораздо более легкоусвояемое зрелище. Лето, солнце, открыточные виды российских городов и бескрайних просторов между ними, милые бабульки, продающие яблоки на обочинах. И среди всей этой благодати — двое красивых людей, которые, выехав из точки "А" в точку "Б", постепенно приближаются не только к пункту назначения, но и друг к другу».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Трассные чувства».
Верный друг
- Режиссеры: Скотт Макгихи, Дэвид Сигел
- В ролях: Наоми Уоттс, Билл Мюррей, пес Бинг, Сара Пиджон, Нома Думезвени, Карла Гуджино
- Жанр: драма, комедия / США / 119 мин.
- В прокате: с 15 мая
Кинокритик Юлия Шагельман: «Сюжет движется в предсказуемом направлении, однако его плавным ходом режиссерский дуэт управляет так же ненавязчиво и без пережима, как подает визуальные гэги с разодранными подушками и шутки о непрошеных советах соседей. Несмотря на скорбную тему, фильм очень бережно относится и к своим героям, и к зрителям — иногда это именно то, для чего нужны друзья».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Как дог на душу положит».
Потерянная принцесса
- Режиссер: Хичам Хаджи
- В ролях: Киллиан О’Салливан, Эрик Робертс, Роберт Неппер, Гари Дурдан, Мелоди Каста, Кейси Моттет Кляйн
- Жанр: боевик, приключения / США, Марокко / 91 мин.
- В прокате: с 15 мая
Кинопрокатчик «Парадиз»: «Окутанным мраком и тайнами замок, хранящий память о трагической любви, становится для миллиардера Алека Туати точкой отсчета, открывающей завесу его истинного предназначения. Найдя союзников, он вступает в ожесточенную борьбу, призванную защитить наследие замка и исполнить вековую волю предков».
Как заработать на убийстве
- Режиссер: Франк Дюбоск
- В ролях: Франк Дюбоск, Лор Калами, Бенуа Пульворд, Жозефин де Мо, Ким Ижлен, Мехди Мескар
- Жанр: триллер, комедия, криминал / Франция, Бельгия / 109 мин.
- В прокате: с 15 мая
Кинопрокатчик Russian World Vision: «Жизнь супругов Мишель и Кэти давно превратилась в рутину: финансовые трудности и семейный быт убили всякое желание общаться друг с другом. Один из таких заурядных дней неожиданно превращается в цепь сумасшедших событий, когда Мишель становится виновником аварии на лесной дороге. Два трупа, обмазанные медом, огромный медведь и сумка с двумя миллионами евро могут вызвать острое желание снова поговорить с женой».
Багровая отмель
- Режиссер: Мэттью Холмс
- В ролях: Гермиона Корфилд, Джейк Райан, Джош МакКонвилл, Джейкоб Джуниор Найинггул, Артур Энджел, Макс Джонсон
- Жанр: триллер, ужасы / Австралия / 120 мин.
- В прокате: с 15 мая
Кинопрокатчик «Наше кино»: «Команда дайверов получает заказ на подъем затонувшей машины с грузом золота. Однако попытка выполнить работу оборачивается для героев настоящим кошмаром, когда они наталкиваются на гигантскую акулу-убийцу, а в охоту за кладом включаются криминальные силы города».
Олень
- Режиссер: Михаил Соловье
- В ролях: Кузьма Сапрыкин, Ольга Веникова, Даниил Вахрушев, Виктор Васильев, Екатерина Волкова, Михаил Горевой
- Жанр: комедия, мелодрама, фэнтези / Россия / 99 мин.
- В прокате: с 15 мая
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Женщины обожают Андрея, а он любит их… использовать. Его жизнь неожиданно меняется после встречи с неординарной девушкой Настей, с которой он проводит случайную ночь. Она оказывается внучкой настоящей ведьмы. Бабуля Насти решает проучить Андрея, который, по ее мнению, обидел внучку, и награждает ловеласа рогами. Единственный способ для Андрея избавиться от этого ветвистого украшения — настоящая, взаимная любовь…»
Очи
- Режиссер: Исайя Сэксон
- В ролях: Хелена Ценгель, Уиллем Дефо, Эмили Уотсон, Финн Вулфхард, Разван Стоика, Карол Борс
- Жанр: фэнтези, семейный / США, Финляндия, Великобритания / 95 мин.
- В прокате: с 8 мая
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Очи" передает приветы "Инопланетянину" (1982), "Темному кристаллу" (1982), "Бесконечной истории" (1984) и "Лабиринту" (1986), и визуальное решение фильма тоже заведомо ностальгическое. Здесь по минимуму используется компьютерная графика, волшебные пейзажи создавались с помощью техники дорисовки вручную, а при съемках использовались винтажные объективы, создающие эффект сфумато. Сам же малыш очи — большеглазая зверушка, которую спасает главная героиня (Хелена Ценгель) — это кукла, которой управляли семь кукловодов. Увы, в сценарий фильма Сэксон не вложил и половины тех фантазии, вдохновения и перфекционистского внимания к деталям, что в его картинку».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Карпатско-черноморское фэнтези».
Бес попутал
- Режиссер: Дмитрий Фикс
- В ролях: Иван Злобин, Павел Деревянко, Соня Присс, Алина Колесникова, Мария Столярова, Леша Янгер
- Жанр: комедия, фэнтези / Россия / 83 мин.
- В прокате: с 8 мая
Кинопрокатчик «Вольга»: «У Ивана есть все, что нужно эгоисту: хорошая работа, доверчивая девушка, любовница и планы на будущее. Но после аварии он оказывается в руках хитрого Беса, который предлагает сделку: Иван не попадет в ад, если отправит на тот свет невинную девушку по имени Аня. Однако знакомство с ней меняет его жизнь, и Иван осознает, что принять решение не так просто».
Астрал. Мертвое сердце
- Режиссер: Хен Мун-соп
- В ролях: Пак Щин Ян, Ли Мин Ги, Ли Рэ, Пак Мин Джон, Пак Чэ Джун, Вон Ми Вон
- Жанр: ужасы / Южная Корея / 95 мин.
- Слоган: «На третий день прощания... ее мертвое сердце снова забилось»
- В прокате: с 8 мая
Кинопрокатчик «Кинологистика»: «Старшеклассница Со-ми умирает во время экзорцизма. У девочки было больное сердце, и безутешный отец — успешный кардиохирург — не может простить себе, что собственными руками пересадил дочери сердце, от которого началась ее одержимость. Семья готовится к трехдневному обряду похорон, а отец начинает слышать, как Со-ми просит спасти ее».
Финал
- Режиссеры: Петр Зеленов, Владимир Пресняков, Олег Пресняков
- В ролях: Денис Шведов, Юлия Ильина, Вадим Соснин, Влада Ерофеева, Игорь Костолевский, Сергей Шакуров
- Жанр: драма, спорт / Россия / 91 мин.
- В прокате: с 8 мая
Кинопрокатчик «Атмосфера кино»: «12 августа 2012 года. Выставочный центр "Эрлс-Корт" в Лондоне наполняется болельщиками. Миллионы зрителей по всему миру ждут начала трансляции финальной игры по волейболу среди мужских команд, в которой определится победитель ХХХ Олимпийских игр. Сборная России, никогда не бравшая золото. И сборная Бразилии, обласканная контрактами, победами и преданными фанатами. Многим кажется, что результат игры предопределен. Но еще мало кто знает, какое место занимает этот финал в жизни каждого из российских спортсменов».