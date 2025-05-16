Средняя цена квадратного метра офиса в Краснодаре достигает 200 тысяч рублей

Средняя стоимость коммерческих площадей в Краснодаре составляет порядка 100 тыс. руб. за кв. м. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в краснодарском офисе федеральной компании «Этажи». Однако, по словам руководителя риэлторского агентства Егора Карпанова, готовое офисное помещение в краевом центре стоит сегодня в районе 200 тыс. руб. за «квадрат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Это если мы говорим о покупке, а если об аренде, то это в среднем 1000–1500 руб. за квадратный метр в месяц. Есть, конечно, и 3500, и 5500, если мы говорим о центре города и хороших помещениях»,— рассказывает риэлтор.

Анализ рынка коммерческой недвижимости по состоянию на январь—февраль 2025 года, проведенный компанией «Аудит-Капитал», показал, что наблюдается снижение средней цены предложения на рынке аренды торгово-офисных площадей и рост цены аренды производственно-складской недвижимости. «В обоих сегментах наблюдается перевес предложения над спросом»,— резюмируют в аудиторской фирме.

По данным агентства «Аякс», арендные ставки на офисы в Краснодаре варьируются от 1000 до 2500 руб. за кв. м в месяц, на торговые площади — от 1200 до 4000 руб. за кв. м в месяц, на склады — от 500 до 900 руб. за кв. м в месяц.

«Универсальная коммерческая недвижимость продается по цене от 70 тыс. до 350 тыс. руб. за кв. м в зависимости от локации. За 2024 год рост стоимости "коммерции" в Краснодаре составил в среднем 8–10%. Лидерами по росту стали складская недвижимость и апартаменты в курортных городах»,— говорит руководитель департамента коммерческой недвижимости, офис-партнер компании «Аякс» Надежда Звягина.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», средняя стоимость квадратного метра на рынке продажи торгово-офисных площадей по состоянию на март 2025 года составила 152 тыс. руб. Это на 2,5% дешевле показателя ноября—декабря 2024 года.

Подробнее о рынке коммерческой недвижимости в Краснодаре читайте в материале «Ъ-Недвижимость» — «Торговля отправляется на склад»

Дмитрий Михеенко