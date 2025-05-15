Квадратный метр торгово-офисных площадей в Краснодаре подешевел на 2,5%

Средняя стоимость квадратного метра на рынке продажи торгово-офисных площадей по состоянию на март 2025 года составила 152 тыс. руб. Это на 2,5% дешевле показателя ноября—декабря 2024 года, сообщили «Ъ-Кубань» в АФ «Аудит-Консалтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным аналитиков агентства, в столице Кубани средний показатель стоимости «квадрата» торгово-офисных площадей в 2024 году составил 141 тыс. руб. Примечательно, что за 10 лет рост цены в данном сегменте — 117% (в 2014 году — 65 тыс. руб.). Дороже всего торгово-офисные помещения стоят в Западном округе кубанской столицы (171 тыс. руб. за кв. м), дешевле — в Карасунском (136 тыс. руб. за кв. м).

Отмечается также, что минимальная цена «квадрата» торгово-офисной недвижимости в Краснодаре в начале текущего года составила 24 тыс. руб., максимальная — 500 тыс. руб. Средняя цена продажи выставленных на продажу торгово-офисных объектов на начало 2025 года составляет 33 млн руб. (минимальная — 120 тыс. руб., максимальная — 1,4 млрд руб.). Их средняя площадь — 256,5 кв. м (минимальная — 3,4 кв. м, максимальная — 18 тыс. кв. м).

Как рассказал директор по продажам компании «Этажи-Кубань» Егор Карпанов, в сфере стрит-ритейла можно наблюдать приостановку открытия новых объектов как в Краснодаре, так и по всей России, за исключением Москвы и Московской области. По его словам, в данном сегменте на рынке присутствует большое количество невостребованного предложения.

«Много стоит полупустых помещений. Я думаю, это связано с тем, что точки постепенно закрываются. Люди переводят деньги в депозиты»,— говорит эксперт.

Что касается аренды торговых помещений в ТЦ, то, по словам руководителя департамента коммерческой недвижимости, офис-партнера компании «Аякс» Надежды Звягиной, она стабилизировалась, однако уровень заполняемости может варьироваться в зависимости от региона и конкретного ТЦ. «После ухода крупных западных брендов торговые центры на юге России адаптировались, привлекая отечественные и азиатские бренды. Но онлайн-продажи изменили поведение арендаторов в них — теперь важно не только продавать в физическом магазине, но и иметь точку выдачи, шоурум, склад. Это делает ТЦ частью омниканальной стратегии. Те, кто не перестроился,— теряют арендаторов. Также остается фокус на развлечения и услуги: ТЦ усиливают развлекательную и сервисную составляющую, чтобы привлечь посетителей»,— рассказывает госпожа Звягина.

Подробнее о рынке коммерческой недвижимости на юге России читайте в материале «Ъ-Недвижимость» «Торговля отправляется на склад».

Дмитрий Михеенко