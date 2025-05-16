Один человек погиб и четверо ранены при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины обстреляли девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 95 боеприпасов и 76 БПЛА. В результате один человек погиб и четверо пострадали. Разрушения получили 11 жилых помещений и 15 транспортных средств, в том числе автобус. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Белгород атаковали двумя беспилотниками. Пострадавших и разрушений нет.

В Белгородском районе поселок Октябрьский, села Бочковка и Ясные Зори обстреляли тремя боеприпасами и двумя дронами. Сегодня утром FPV-дрон атаковал микроавтобус в селе Ясные Зори. В результате был ранен водитель. Он обратился в горбольницу №2 в облцентре, где у него диагностировали осколочное ранение бедра. После медпомощи пациента отпустили на амбулаторное лечение. Транспортное средство повреждено.

В Борисовском районе поселок Борисовка подвергся удару трех БПЛА — разрушения получили четыре транспортных средства.

В Валуйском округе город Валуйки, поселки Дальний, Дружба, Уразово, села Двулучное, Долгое, Казинка, Карабаново, Колосково, Кукуевка, Насоново, Рождествено, Солоти, Тулянка и Яблоново атаковали 41 беспилотником. В Валуйках в результате удара БПЛА по коммерческому объекту пострадал мирный житель. Его отправили на амбулаторное лечение. В городе разрушения получили частный дом, грузовой и легковой автомобили, два коммерческих объекта и инфраструктурный объект связи. В поселке Уразово повреждены частный дом и линия электропередачи (ЛЭП), в селе Долгое — забор частного домовладения, в селах Двулучное и Насоново — по одному частному дому, в селе Казинка — инфраструктурный объект связи, в селе Солоти — ЛЭП. Сегодня рано утром в селе Яблоново после сброса взрывного устройства с БПЛА пострадал частный дом.

В Вейделевском районе на участке автодороги Зенино — Вейделевка беспилотник ударил по грузовику. Водитель погиб на месте до приезда бригады скорой помощи. Транспортное средство сгорело.

В Волоконовском районе по селам Грушевка, Новое, Тишанка, хуторам Екатериновка и Старый выпустили шесть боеприпасов и четыре дрона. В селе Тишанка повреждены частный дом и административное здание, в селе Грушевка и хуторе Екатериновка — по одной машине.

В Грайворонском округе по селам Козинка, Мокрая Орловка и Пороз ударили 11 боеприпасами, также там сбросили два взрывных устройства с беспилотника. В селе Пороз нарушена ЛЭП, из-за чего без света остаются Пороз и частично село Дунайка. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны.

В Краснояружском районе села Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Теребрено подверглись 11 обстрелам, в ходе которых выпустили 70 боеприпасов, и атакам семи БПЛА. Информация о последствиях уточняется.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Мешковое, Муром, Нижнее Березово-Второе, Ржевка, хуторам Марьино и Панков ударили тремя боеприпасами и 16 беспилотниками. В Шебекине мирный житель получил ранения в результате детонации сбитого FPV-дрона. Он находится в горбольнице №2 в облцентре. В городе повреждены забор частного домовладения и коммерческий объект, в селе Нижнее Березово-Второе — КамАЗ, в селе Мешковое — машина, в селе Муром горела хозпостройка. Сегодня утром в Шебекине дрон атаковал автомобиль — пострадали два мирных жителя. Они находятся в горбольнице №2 в Белгороде. Транспортное средство повреждено. Еще один БПЛА взорвался на стоянке — пострадали два грузовика и автобус.

Сутками ранее ВСУ ударили по семи муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 109 боеприпасов и 50 БПЛА. В результате пострадали семь человек, установлен ряд разрушений.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова