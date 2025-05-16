В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ пострадали двое

В городе Шебекино Белгородской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата на гражданский автомобиль пострадали два мирных жителя, сообщил подробности инцидента в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Двое мужчин получили осколочные ранения, баротравмы и контузии и самостоятельно обратились за медицинской помощью в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой помощи пострадавшие будут транспортированы в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортное средство получило повреждения.

16 мая господин Гладков уже сообщал о пострадавших в Шебекино, тогда подробности инцидента не разглашались.

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Ульяна Ларионова