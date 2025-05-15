Мирный житель пострадал при атаке БПЛА в Белгородской области

Беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект в городе Валуйки Белгородской области. В результате пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавший почувствовал себя плохо и вызвал бригаду скорой помощи. У него диагностировали баротравму. После оказания медпомощи от предложенной госпитализации пациент отказался.

Дрон взорвался. Из-за этого горело оборудование объекта. Также был поврежден стоявший рядом автомобиль.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 109 боеприпасов и 50 БПЛА. В результате пострадали семь человек, также за медпомощью обратилась мирная жительница, получившая ранение 13 мая. Установлен ряд разрушений.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова