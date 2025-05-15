Семь человек ранены при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины ударили по семи муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 109 боеприпасов и 50 БПЛА. В результате пострадали семь человек, также за медпомощью обратилась мирная жительница, получившая ранение 13 мая. Разрушения установлены в шести жилых объектах и 27 транспортных средствах. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгороде система ПВО сбила беспилотник — пострадавших и повреждений нет.

В Белгородском районе поселки Дубовое, Октябрьский и Разумное, села Беловское, Бессоновка, Головино, Нижний Ольшанец, Отрадное, Ровенек и Ясные Зори атаковали 13 беспилотниками. В селе Ровенек пострадал мирный житель. Он находится на амбулаторном лечении. В поселке Октябрьский ранен сотрудник сельхозпредприятия. Медики также отпустили его домой. В селе Ровенек разрушения получил частный дом, в селе Ясные Зори — производственный объект, в поселке Разумное — три легковых автомобиля и забор частного домовладения, в поселке Октябрьский осколками посечены две легковушки и помещение сельхозпредприятия.

В Валуйском округе по городу Валуйки, селам Герасимовка, Кукуевка, Посохово, Рождествено и Шелаево ударили 13 дронами. В селе Рождествено пострадали двое мирных жителей, один из которых находится в реанимации Валуйской ЦРБ в крайне тяжелом состоянии. Второму пострадавшему госпитализация не потребовалась. В Валуйках в результате атак FPV-дронов повреждены десять легковых и два грузовых автомобиля, гараж, в селе Рождествено — грузовик, в селе Шелаево — частный дом, легковой и грузовой автомобили, ангар, в селе Герасимовка — легковушка.

В Волоконовском районе село Тишанка и хутор Плотвянка попали под удар двух беспилотников. Обошлось без последствий.

В Грайворонском округе по селам Дроновка, Мокрая Орловка, Пороз и Сподарюшино выпустили 31 снаряд и один дрон. Пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Поповка и Теребрено обстреляли 65 боеприпасами и атаковали шестью БПЛА. Информация о последствиях уточняется.

В Шебекинском округе город Шебекино, поселок Красное, скла Архангельское, Вознесеновка, Зиборовка, Муром, Новая Таволжанка и хутор Панков подверглись ударам с помощью 13 боеприпасов и 14 беспилотников. В горбольницу №2 в Белгороде доставили мирного жителя, который пострадал на участке автодороги Архангельское — Нехотеевка. Еще два человека самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ: один был ранен в результате обстрела села Новая Таволжанка, второй — атаки БПЛА в селе Муром. Оба продолжат лечение амбулаторно. Кроме того, вчера в районную больницу обратилась женщина, которая получила баротравму в результате атаки беспилотника в Шебекине 13 мая. Ей также не потребовалась госпитализация. В селе Зиборовка повреждено производственное помещение сельхозпредприятия, в Шебекине — остекление в квартире МКД, шесть машин, торговый объект и коммерческое предприятие, в селах Муром и Вознесеновка — по одному частному дому.

Сутками ранее ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 132 боеприпасов и 99 БПЛА. В результате пострадали 16 мирных жителей, разрушения получили 18 жилых объектов и 18 транспортных средств.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова