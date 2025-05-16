Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 16 мая

10:29. За прошедшие сутки ВСУ обстреляли девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 95 боеприпасов и 76 БПЛА. В результате один человек погиб и четверо пострадали. Разрушения получили 11 жилых помещений и 15 транспортных средств, в том числе автобус. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

10:12. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

09:42. СКР будет расследовать удар БПЛА в городе Шебекино Белгородской области, в результате которого пострадал мирный житель. Об этом сообщили в ведомстве.

09:33. Дежурные средства ПВО с 22:00 15 мая до 8:30 сбили над Россией 65 беспилотников, в том числе один над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

09:12. Валуйский округ Белгородской области опасность атаки БПЛА — МЧС.

08:09. Сводным пиротехническим отрядом МЧС России за сутки обезврежено 80 взрывоопасных предметов, сообщили в управлении МЧС по Курской области.

08:01.«С утра опять у нас есть пострадавшие после атак БПЛА противника. Опять мирные жители в Шебекинском округе»,— сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

00:10. Беспилотник ВСУ ударил по грузовику на участке автодороги Зенино — Вейделевка в Вейделевском районе Белгородской области. В результате погиб водитель машины, он скончался на месте до приезда бригады скорой помощи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков поздно вечером 15 мая.

00:02. В прошеднего течение дня украинские FPV-дроны трижды атаковали город Рыльск, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поздно вечером 15 мая: «В результате ударов незначительно повреждена кровля и остекление центральной котельной, ограждение спортивной площадки и кровля одного из пунктов выдачи заказов». Пострадавших нет.