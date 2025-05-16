Рубио: все страны НАТО за 10 лет увеличат расходы на оборону до 5%

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News заявил, что все страны НАТО согласятся в течение следующих 10 лет увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

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Фото: Umit Bektas / Pool / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Umit Bektas / Pool / Reuters

По его словам, к летнему саммиту НАТО в Гааге (24-25 июня) все страны альянса доведут расходы на оборону до 2% ВВП и более, а некоторые превысят 4%.

Ранее Reuetrs со ссылкой на источники писало, что генсекретарь НАТО Марк Рютте предложил членам блока план увеличения военных расходов в совокупности до 5% ВВП. План предполагает повышение оборонных расходов до 3,5% и увеличение иных расходов, связанных с безопасностью, на 1,5%.

Подробнее о планах альянса на оборону — в материале «Ъ».