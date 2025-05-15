Генконсульство РФ: переговоры в Стамбуле не отменены

Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле, запланированные на 15 мая, не отменялись. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь генерального консульства РФ в Стамбуле Андриан Андрианов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Переговоры не отменены»,— сказал дипломат ожидающим начала встречи журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Ранее агентство AFP сообщало со ссылкой на украинского чиновника, что президент Украины Владимир Зеленский не полетит в Стамбул. При этом собеседник агентства указал, что для встречи с российской стороной туда отправится украинская делегация. Агентство «РБК-Украина» со ссылкой на данные приложения для навигации в аэропортах AirNav передавало, что украинский спецборт должен вылететь из Анкары, где господин Зеленский встречался с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в Стамбул в 16:30 мск.

В Стамбуле на 15 мая запланированы переговоры России и Украины по урегулированию конфликта. Российская делегация уже прибыла в Турцию, ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Планировалось, что украинскую делегацию возглавит Владимир Зеленский. Reuters со ссылкой на украинского чиновника сообщало, что Украина может провести переговоры с Россией, если находящиеся в Стамбуле российские представители «готовы к серьезному разговору». Турецкий МИД уточнил, что пока в Стамбуле находится делегация из России и несколько американских чиновников. Время начала переговоров пока не определено. ТАСС передавал, что Владимир Мединский планирует выступить с заявлением для прессы в 17:30 мск.

Подробнее о подготовке к переговорам — в материале «Ъ» «Месту встречи изменить нельзя».

Анастасия Домбицкая