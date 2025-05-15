СМИ: из Анкары Зеленский отправится в Стамбул

Вылет самолета президента Украины Владимира Зеленского из Анкары в Стамбул запланирован на 16.30 мск. Об этом в четверг сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на данные приложения для навигации в аэропортах AirNav. Неизвестно, будет ли на борту сам украинский лидер. Российские агентства ранее передавали, что глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский сделает заявление для прессы в 17:30 мск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters Владимир Зеленский

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

«Судя по данным трекера AirNav, самолет должен был вылететь в 16:00, однако сейчас вылет отложен на 16:30. Неизвестно, будет ли на самолете сам президент Украины»,— говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РБК-Украина.

Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило, что завершились переговоры президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского. Беседа лидеров длилась 2 часа 40 минут. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что примет решение об участии украинской делегации в переговорах с РФ в Стамбуле после встречи с президентом Турции в Анкаре.

В Стамбуле на 15 мая запланированы переговоры России и Украины по урегулированию конфликта. Российская делегация уже прибыла в Турцию, ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Планировалось, что украинскую делегацию возглавит Владимир Зеленский. Reuters со ссылкой на украинского чиновника сообщало, что Украина может провести переговоры с Россией, если находящиеся в Стамбуле российские представители «готовы к серьезному разговору». Турецкий МИД уточнил, что пока в Стамбуле находится делегация из России и несколько американских чиновников. Время начала переговоров пока не определено. ТАСС передавал, что Владимир Мединский планирует выступить с заявлением для прессы в 17:30 мск.

Подробнее — в материале «Ъ» «Месту встречи изменить нельзя».

Анастасия Домбицкая