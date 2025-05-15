Anadolu: встреча Эрдогана с Зеленским в Анкаре длилась почти три часа

Переговоры президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского завершились в Анкаре спустя почти три часа после начала. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Murat Kula / Turkish Presidential Press Office / Handout / Reuters Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Murat Kula / Turkish Presidential Press Office / Handout / Reuters

«В президентском комплексе в Анкаре завершилась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Украины Владимиром Зеленским»,— говорится в посте Anadolu в Telegram-канале.

«Переговоры Эрдогана с Зеленским завершились через 2 часа 40 минут»,— сообщило агентство.

Ранее глава управления по связям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун говорил, что турецкий лидер обсудит с украинским коллегой «все аспекты» развития российско-украинского конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что примет решение об участии украинской делегации в переговорах с РФ в Стамбуле после встречи с президентом Турции в Анкаре.

Анастасия Домбицкая