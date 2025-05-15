Reuters: Украина может отправить делегацию в Стамбул, чтобы выслушать позицию РФ

Украина может отправить свою делегацию на переговоры в Стамбул, чтобы выслушать позицию российской стороны, пишет Reuters со ссылкой на украинского чиновника. По его словам, Киев хочет понять, имеют ли члены российской делегации полномочия принимать какие-либо решения.

Собеседник Reuters сообщил, что Украина может провести переговоры с Россией, если находящиеся в Стамбуле российские представители «готовы к серьезному разговору». Турецкий МИД уточнил, что пока в Стамбуле находится делегация из России и несколько американских чиновников. Время начала переговоров пока не определено.

Представитель российского МИДа Мария Захарова сообщала, что переговоры России и Украины перенесены на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что примет решение по переговорам после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Лусине Баласян