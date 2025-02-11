Цена продажи Воронежского тепличного комбината сократилась до 2 млрд рублей

Участок земли площадью 73,2 тыс. га, на котором расположен Воронежский тепличный комбинат, выставлен на аукцион по начальной цене 2 млрд руб. Объявление о торгах опубликовано на площадке «Сбербанк-АСТ». При этом на сайте «Авито» продолжает висеть размещенное в середине прошлого года объявление о продаже того же участка за 5,2 млрд руб.

Заявку на участие в тендере можно подать до 11 апреля. Торги запланированы на 14 апреля.

Как сказано в объявлении, распложенная на участке недвижимость передается покупателю вместе с землей. К участку подведены инженерные коммуникации — системы газо- и электроснабжения, водопровод и водоотведение. Величина резервируемой максимальной мощности электроэнергии составляет 5 242 кВт.

Согласно публичной кадастровой карте, кадастровая стоимость участка — 7,1 млн руб.

Первые теплицы в юго-западном пригороде Воронежа были построены в 1973 году на базе совхоза «Советский». По данным на конец 2022 года, больше всего в «Воронежском» производилось огурцов, 30% продукции — томаты, также выпускались перец, зелень, шампиньоны и вешенки, выращивались цветы. Консервный цех выпускал более 25 наименований продукции из собственного сырья, в том числе маринованные огурцы, томаты и грибы, томатный сок и тыквенный нектар. СПК «Воронежский тепличный комбинат» был создан в порядке реорганизации в марте 1998 года. На 31 декабря 2018 года в кооперативе числилось 43 члена с общей стоимостью паев 6,07 млн руб. и восемь ассоциированных членов с паями общей стоимостью 874 тыс. руб. По данным Rusprofile, выручка кооператива в 2023 году составила 6,8 млн руб., чистый убыток — 29 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 417 млн и 255 млн руб. соответственно.

Воронежские общественники сообщили о возможной продаже земли тепличного комбината в конце 2022 года. Тогда председатель СПК Алексей Шмойлов рассказывал «Ъ-Черноземье», что действительно собирал членов кооператива и ставил их в известность о возможном «привлечении инвесторов»: «Но это дело не одного дня. Мы ищем варианты — может, и продолжим работу самостоятельно. Пока неясно, появятся ли инвестиционные деньги или мы выручим средства сами. Но условия работы в отрасли тяжелые».

Собеседник «Ъ-Черноземье», знакомый с деятельностью предприятия, пояснял, что настроения собственников комплекса «скорее пессимистичные»: «Они говорят о дефиците рабочих, о высокой конкуренции со стороны крупных тепличных холдингов, а также о низком спросе на тепличные овощи в аграрной Воронежской области: большинство жителей имеют подсобные хозяйства, а неимеющим — хватает овощей на рынках».

Подробнее о возможных причинах продажи тепличного комплекса — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь