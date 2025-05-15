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В Ростове запретят розничную продажу алкоголя в день «последнего звонка»

24 мая, когда в школах Ростова-на-Дону прозвенит «последний звонок», в городе будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя. Об этом сообщила пресс–служба городской администрации.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сообщении было уточнение, что ограничения коснуться только торговли в магазинах, а заведения общепита они не затронут.

«Указанные ограничения розничной продажи алкогольной продукции не распространяются на розничную продажу, осуществляемую организациями… и индивидуальными предпринимателями, при оказании (ими)… услуг общественного питания в местах оказания таких услуг, а также розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли», — процитировали в пресс-службе документ.

В ростовской мэрии добавили, что аналогичный запрет на продажу алкоголя будет действовать еще и в июне — во время выпускных вечеров в школах.

Наталья Белоштейн

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