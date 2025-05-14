Двое белгородцев пострадали при атаках БПЛА

Сегодня вечером два БПЛА атаковали Белгородскую область — пострадали двое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В поселке Октябрьский Белгородского района FPV-дрон взорвался на сельхозпредприятии. В результате пострадал сотрудник. Он самостоятельно обратился в Октябрьскую райбольницу. После оказания медпомощи его отправили на амбулаторное лечение. Осколками посечены две легковушки.

В Шебекинскую центральную райбольницу обратился мирный житель, пострадавший при атаке БПЛА в селе Муром Шебекинского округа. Он получил минно-взрывную травму и осколочные ранения спины. После оказания медпомощи отпущен домой.

ВСУ ударили по еще трем населенным пунктам двух муниципалитетов Белгородской области. Во всех случаях обошлось без раненых.

В городе Валуйки FPV-дрон атаковал административное здание. В результате были повреждены четыре легковушки и гараж.

В Шебекинском округе беспилотник ударил по сельхозпредприятию в селе Зиборовка. Разрушения получили фасад и входная группа производственного помещения. В городе Шебекино из-за атак БПЛА были повреждены остекление в квартире МКД, пять машин, торговый объект.

Алина Морозова