Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 15 мая

13:43. Идет обстрел села Смородино Грайворонского округа Белгородской области — РСЧС.

12:56. ВСУ нанесли целенаправленный удар по храму в Теткино Курской области, он выгорел изнутри, данных о пострадавших нет. Об сообщили РИА «Новости» со ссылкой на Курскую епархию.

12:26. В приграничье Курской области с 15 марта обезвредили 392 тыс. взрывоопасных предметов, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. За указанный период саперы обследовали почти 36 тыс. га земли, 766 км дорог и 11 тыс. зданий.

11:49. Отбой ракетной опасности в Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области — МЧС России.

11:45. Ракетная опасность объявлена в Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области — МЧС России.

11:08. СК России будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований в Белгородской области: атаку на село Муром Шебекинского округа, в результате которой местный житель получил минно-взрывную травму и осколочные ранения спины, и взрыв FPV-дрон на территории сельхозпредприятия в поселке Октябрьский Белгородского района — ранен один из сотрудников. Об этом сообщили в следственном ведомстве.

11:00. В Курскую область прибыли еще четыре колонны гуманитарной помощи. В составе груза крупы, макаронные изделия, мясные и рыбные консервы общим весом свыше 140 т. Всего с августа прошлого года 406 колоннами в регион доставлено более 9,4 тыс. т грузов и 62 единицы спецтехники. Об этом сообщили в МЧС России.

10:53. За прошедшие сутки ВСУ ударили по семи муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 109 боеприпасов и 50 БПЛА. В результате пострадали семь человек, также за медпомощью обратилась мирная жительница, получившая ранение 13 мая. Разрушения установлены в шести жилых объектах и 27 транспортных средствах. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

10:32. 36 военнослужащих из Липецкой области удалось вернуть из украинского плена с начала спецоперации, в том числе девять человек в 2025 году. Об этом заседании комитета облсовета сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Ираида Тихонова.

09:28. Сегодня утром дрон атаковал гражданский автомобиль на трассе в селе Большенизовцево Рыльского района Курской области. В результате пострадали 38-летний и 48-летний мужчины. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

09:25. 109 белгородских сельхозпредприятий, пострадавших при обстрелах, получили 1,3 млрд руб. федеральной поддержки. Оставшиеся 700 млн планируется перечислить на их счета до середине июня 2025 года. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

08:13. По данным Минобороны, ночью дежурные средства ПВО сбили над Белгородской областью один беспилотник.

07:26. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

06:56. Опасность атаки БПЛА в Валуйском округе Белгородской области — РСЧС.