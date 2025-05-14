WP: ЕС и США убедили Зеленского не отказываться от переговоров с Россией

Европейские и американские чиновники убедили президента Украины Владимира Зеленского не отказываться от переговоров с Россией в Стамбуле, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. По словам собеседников газеты, раздражение властей Украины вызвало непонимание, кто будет присутствовать на встрече с российской стороны.

Президент Владимир Путин предложил провести переговоры с властями Украины в Стамбуле 15 мая, при этом свое присутствие на них он не анонсировал. Вечером 14 мая Кремль утвердил состав делегации. Ее возглавил помощник президента Владимир Мединский. Владимир Зеленский в свою очередь говорил, что не видит смысла вести переговоры ни с кем, кроме Владимира Путина.

По информации WP, президент Украины допускал, что не разрешит ехать в Стамбул своим помощникам. Чиновники из ЕС и США настояли, что Киеву крайне важно отправить как минимум делегацию старших помощников, включая главу офиса президента Украины Андрея Ермака и министра иностранных дел Андрея Сибигу. Власти Украины пока не раскрывали состав своей делегации.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф убедил власти Украины, что явка на переговоры с Россией будет выигрышной для всех, пишет WP. По его словам, если Москва откажется от переговоров, то будет выглядеть плохо и пострадает от последствий. Если на переговоры приедут обе стороны, Россия и Украина смогут приблизиться к прекращению огня, считает господин Уиткофф.

Президент США Дональд Трамп 13 мая заявлял, что на российско-украинские переговоры отправятся американские чиновники. Делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио. Визит в Стамбул не исключал и сам господин Трамп. 14 мая Стив Уиткофф сообщил, что он и господин Рубио планируют приехать в Стамбул 16 мая.

Подробнее — в материале «Ъ» «Месту встречи изменить нельзя».

Петр Бузлаев