СКР сообщил о 24 убитых ВСУ мирных жителях в курском селе Русское Поречное

При осмотре села Русского Поречного и поселка Мирного в Курской области нашли части тел двух мирных жителей с признаками насильственной смерти, сообщил Следственный комитет РФ (СКР). Ведомство считает причастными к убийствам вооруженные силы Украины (ВСУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно пресс-релизу СКР, оба мирных жителя были убиты не позднее января 2025 года. К ним «применили пытки и истязания», на телах также были найдены огнестрельные ранения, утверждают российские следователи. Имена погибших не приводятся.

СКР возбудил уголовные дела по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт). По данным ведомства, установлено уже 24 факта убийства мирных жителей села Русского Поречного. Также следственные действия проводят в других близлежащих населенных пунктах региона.

Бои с ВСУ в Курской области шли с 6 августа 2024 года. Русское Поречное освободили в январе 2025 года. В том же месяце СКР сообщал, что установил личности солдат ВСУ по делу об убийстве 22 жителей курского села. 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отчитался президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от ВСУ.

Подробнее об убийствах в курском селе — в материале «Ъ» «Зачистка в Русском Поречном».