Российские войска взяли под контроль населенный пункт Михайловка в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» заняли населенный пункт Михайловка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Михайловка находится в Покровской городской общине, южнее города Покровск, за который продолжаются бои.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Это уже шестой населенный пункт в ДНР, который перешел под контроль России с начала мая. Также российская армия в этом месяце заняла Лысовку, Липовое, Троицкое, Котляровку и Миролюбовку.

На прошлой неделе президент Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры России и Украины. Делегации двух стран должны прилететь в Стамбул завтра, 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на личной встрече с господином Путиным, а также требует согласовать перемирие сроком на 30 дней.

Подробности — в материале «Ъ» «От Владимира Путина ждут участия».