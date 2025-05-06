Российские войска взяли под контроль населенный пункт Лысовка в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Лысовка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Лысовка расположена к югу от Покровска.

На прошлой неделе российские военнослужащие также заняли населенный пункт Новое в Краматорском районе ДНР.

Владимир Путин сообщал, что российская армия прекратит боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 мск с 10 на 11 мая. Решение принято в связи с празднованием Дня Победы. Президент Украины Владимир Зеленский отказался последовать его примеру. Он считает, что «нужны не 3 дня, а 30, чтобы можно было реально что-то согласовать».