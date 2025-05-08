Минобороны сообщило о взятии Троицкого в ДНР до начала перемирия

Армия России взяла под контроль населенный пункт Троицкое в Донецкой народной республике (ДНР). Село заняли до начала действия режима прекращения огня в зоне СВО, объявленного президентом Владимиром Путиным, сообщило Минобороны.

С начала мая российские вооруженные силы также взяли под контроль в ДНР населенные пункты Лысовка и Липовое.

По поручению господина Путина перемирие вступило в силу с 00:00 по мск 8 мая, оно продлится до 00:00 с 10 на 11 мая. Президент Украины Владимир Зеленский на это не согласился: он считает, что перемирие нужно вводить минимум на 30 дней. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов выразил уверенность, что Россия сможет уничтожить все украинские БПЛА в праздники.