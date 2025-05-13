Российские войска взяли под контроль Миролюбовку в ДНР

Населенный пункт Миролюбовка в Покровском районе Донецкой народной республики (ДНР) перешел под контроль подразделений группировки войск «Центр». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С начала мая российская армия взяла под контроль в ДНР еще четыре населенных пункта — Лысовку, Липовое, Троицкое и Котляровку.

В конце марта президент Владимир Путин говорил, что под контролем России было 70% территории ДНР. На прошлой неделе господин Путин предложил возобновить прямые переговоры России и Украины, прерванные в 2022 году.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Стамбулизация обстановки».