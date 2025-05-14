За ночь сбили 12 БПЛА над российскими регионами

В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны. По его данным, еще три дрона сбили над территорией Белгородской области.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что в результате атаки беспилотников ВСУ пострадали два человека, обоих госпитализировали. В предыдущий раз оборонное ведомство отчитывалось об уничтожении дронов над территорией России 6 мая, тогда сбили 105 БПЛА над 11 регионами.

На прошлой неделе Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры России и Украины, прерванные в 2022 году. Он выступил за проведение встречи делегаций в Стамбуле завтра, 15 мая. В Турцию также приедут представители США.

Подробности — в материале «Ъ» «От Владимира Путина ждут участия».