Два мирных жителя Белгородской области ранены в результате атаки БПЛА

Два жителя Белгородской области пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на регион. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Богун-Городок Борисовского района удар FPV-дрона пришелся по грузовому автомобилю, пострадал мужчина. Его с открытой черепно-мозговой травмой и баротравмой в тяжёлом состоянии доставили в областную клиническую больницу.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа беспилотник ВСУ ударил по ГАЗели ранен водитель. Пострадавшего с баротравмой и осколочными ранениями рук и ног доставили в городскую больницу №2 в Белгороде.

Сутками ранее вооруженные силы Украины атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 104 боеприпасов и 65 беспилотников.