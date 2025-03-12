В Тюменской области обновят 45 км временных дамб для защиты от паводка

В Тюменской области обустроят около 45 км временных насыпей и дамб для защиты населенных пунктов от паводка, сообщили в информационном центре правительства региона. Отмечается, что к работам по подготовке к повышению уровня воды потребуется привлечь более 1,6 тыс. человек. «Для эвакуации людей с подтопленных территорий будет организовано 50 пунктов временного размещения общей вместимостью более 7 тыс. человек»,— добавили в правительстве.

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Губернатор Александр Моор заверил, что в регионе имеется необходимая техника для выполнения всех работ. «Очень важно, что мы получили прогноз по паводку намного раньше, чем в 2024 году. Это позволяет вести подготовку в плановом режиме»,— отметил глава региона.

Господин Моор не исключил, что уровень воды в реке Ишим может превысить рекордные показатели 2024 года. «С 15 по 20 апреля уровень воды реки существенно превысит отметки опасного явления у населенных пунктов Казанского района»,— пояснил он.

В 2024 году режим ЧС в связи с паводком в Тюменской области был введен 8 апреля. Уровень воды поднялся в реках Ишим, Тобол и Иртыш. Ущерб дорогам и мостам из-за паводка составил 2,7 млрд руб., 463 домам потребовался ремонт или замена. Власти направили 615 млн руб. на восстановление или на строительство нового жилья пострадавшим из-за поднятия уровня воды жителям области. На 2025 год в бюджете региона предусмотрено около 1,5 млрд руб. на борьбу с паводком.

Василий Алексеев