Уровень воды у тюменского села Ильинка вырос на 13 см

В Тюменской области у села Ильинка уровень воды на реке Ишим за сутки вырос на 13 см и достиг 828 см. Уровень воды у села Казанского подрос на 19 см, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram

Между селами Большие и Малые Ярки из-за подтопления дороги организовали лодочную переправу. «Как и в прошлом году, в Казанском районе раскинулось самое настоящее море. Поручил вести за насыпями и дамбами круглосуточное наблюдение. Важно не терять бдительность — сейчас идет самый опасный период паводка. Пик еще не достигнут»,— подчеркнул господин Моор.

Напомним, в понедельник в Казанском районе из-за паводка ввели режим ЧС. На утро 28 апреля на реке Ишим в Ильинке уровень воды превысил отметку «опасное явление», поднявшись на 12 см за сутки и достигнув 803 см.

Ирина Пичурина