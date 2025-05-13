Главные новости за 13 мая. Кавказ

После завершения капитального ремонта пропускная способность международного терминала в аэропорту «Владикавказ» возрастет вдвое — с 80 до 160 человек в час.

Арбитражный суд Ставропольского края отказал в привлечении к субсидиарной ответственности по долгам предприятия бывшего руководителя ООО «АПК “Рассвет”» Николая Кухаря. С него планировалось взыскать 1,2 млрд руб.

В Ставропольском крае с 29 апреля по 5 мая репчатый лук подорожал на 16 %, достигнув отметки 83,85 руб. за кг. Вместе с тем в регионе увеличилась стоимость всего основного набора овощей в среднем на 5%

Земельный участок компании-банкрота «Эстмедикал» в Ставропольском крае, предназначенный для строительства фармзамзавода, продали на торгах за 123 млн руб.

В Ставрополе прошли рейды по снижению неформальной занятости и легализации теневой заработной платы. За первый квартал 2025 года городские власти добились повышения официальных ежемесячных выплат по зарплате более чем на 1,3 млн руб., а дополнительные поступления в городскую казну составили порядка 562 тыс. руб.

Генеральная прокуратура России добивается изъятия в пользу государства девятиэтажного жилого здания в курортной зоне Кисловодска, оцениваемого более чем в 1,5 млрд руб.

Администрацию в Предгорном округе Ставропольского края эвакуировали после анонимного сообщения о минировании.

Генеральная прокуратура России добивается изъятия в пользу государства девятиэтажного жилого здания в курортной зоне Кисловодска, оцениваемого более чем в 1,5 млрд руб. Как сообщает «Ъ» объект возвели на территории, принадлежащей управлению делами президента России.