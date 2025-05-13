Международный терминал аэропорта Осетии увеличит пропускную способность вдвое

После завершения капитального ремонта пропускная способность международного терминала в аэропорту «Владикавказ» возрастет вдвое — с 80 до 160 человек в час. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло после рабочей встречи с министром транспорта РФ Романом Старовойтом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Меняйло / t.me Фото: Сергей Меняйло / t.me

«Конечно, важно расширять программы полётов авиакомпаний в Осетию и развивать местный аэропорт, где сейчас идет капитальный ремонт»,— отмечает глава республики.

На встрече также рассмотрели планы по реконструкции автомобильного пункта пропуска Нижний Зарамаг. Модернизация увеличит его пропускную способность с 300 до 2 630 автомобилей в сутки, а количество полос движения — с 10 до 18.

Приоритетным вопросом стала реконструкция подъездной дороги к курорту Цей. По словам господина Меняйло, необходимо обеспечить безопасное и комфортное передвижение как для местных жителей, так и для туристов.

Участники встречи также обсудили модернизацию общественного пассажирского транспорта в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сергей Меняйло подчеркнул важность дальнейшей работы в этом направлении.

В апреле 2025 года Сергей Меняйло сообщил о начале реконструкции старого здания аэропорта «Владикавказ». Проектная документация для обновления строения уже готова, определен исполнитель и подписано соглашение на выполнение первого этапа работ. В настоящее время активно ведутся демонтажные мероприятия. Необходимость в реконструкции возникла из-за увеличения числа авиапутешественников. В 2024 году аэропорт Владикавказа обслужил на 23 500 человек больше по сравнению с 2023 годом.

Тат Гаспарян