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Администрацию в Предгорном округе эвакуировали из-за угрозы минирования

Администрацию в Предгорном округе Ставропольского края эвакуировали после анонимного сообщения о минировании. Здание оцеплено правоохранителями, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уведомление о возможном минировании административного здания в станице Ессентукской поступило на электронный адрес учреждения.

«Гражданам рекомендуется сохранять спокойствие и придерживаться инструкций сотрудников экстренных служб. О дальнейшем развитии событий будем сообщать по мере поступления информации»,— заявил глава округа Николай Бондаренко.

В настоящее время на объекте работают кинологи и представители служб экстренного реагирования. Они обследуют помещения на наличие взрывных устройств и опасных предметов.

Николай Аксенов

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