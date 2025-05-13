Администрацию в Предгорном округе эвакуировали из-за угрозы минирования
Администрацию в Предгорном округе Ставропольского края эвакуировали после анонимного сообщения о минировании. Здание оцеплено правоохранителями, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Уведомление о возможном минировании административного здания в станице Ессентукской поступило на электронный адрес учреждения.
«Гражданам рекомендуется сохранять спокойствие и придерживаться инструкций сотрудников экстренных служб. О дальнейшем развитии событий будем сообщать по мере поступления информации»,— заявил глава округа Николай Бондаренко.
В настоящее время на объекте работают кинологи и представители служб экстренного реагирования. Они обследуют помещения на наличие взрывных устройств и опасных предметов.