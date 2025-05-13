Цена на репчатый лук на Ставрополье выросла на 16% за неделю

В Ставропольском крае с 29 апреля по 5 мая репчатый лук подорожал на 16 %, достигнув отметки 83,85 руб. за кг. Вместе с тем в регионе увеличилась стоимость всего основного набора овощей в среднем на 5%, сообщает Севкавказстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Значительно выросла цена на столовую свеклу — до 63,39 руб. (рост на 9,45%). Также в список подорожавших продуктов вошли: капуста — 66,99 руб. (рост на 8,97%), картофель — 92,94 руб. (рост на 4,78%) и черный чай — 1370,50 руб. (рост на 3,55%).

При этом некоторые товары продемонстрировали снижение стоимости. Больше всего подешевели огурцы — до 199,11 руб. за кг (снижение на 3,59%) и куриные яйца — до 97,03 руб. за десяток (снижение на 1,94%). Также снизились цены на мясные консервы для детского питания (1178,47 руб., снижение на 1,63%), бананы (198,76 руб., снижение на 1,52%) и полукопченую и варено-копченую колбасу (675,34 руб., снижение на 1,32%).

Николай Аксенов